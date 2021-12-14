Kaymakam Göktaş'tan kamu kurum ve kuruluşlarına denetim - Haberler
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Kaymakam Göktaş'tan kamu kurum ve kuruluşlarına denetim

Kaymakam Göktaş'tan kamu kurum ve kuruluşlarına denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çanakkale'nin Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarını denetliyor.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarını denetliyor.

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar ile birlikte 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 31/Ç maddesine istinaden yapılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının teftişi kapsamında Yenice Belediyesi Zabıta Amirliği ve İtfaiye Amirliğini denetledi. Yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi alan Kaymakam Göktaş, personele çalışmalarında başarılar diledi. - ÇANAKKALE

Kaymakam Göktaş'tan kamu kurum ve kuruluşlarına denetim

Kaymakam Göktaş'tan kamu kurum ve kuruluşlarına denetim

Kaymakam Göktaş'tan kamu kurum ve kuruluşlarına denetim

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