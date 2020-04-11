Kaymakam Eligül'den bilgilendirme toplantısı
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Muharrem Eligül, Koronavirüs, İskilip, Güncel

Kaymakam Eligül'den bilgilendirme toplantısı

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gereken tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

11.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:50
Kaymakam Eligül'den bilgilendirme toplantısı

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gereken tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, makamında gazetecilerle bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerlerinin kapandığını ve başka herhangi bir geliri bulunmayan esnafların mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Eligül, işyeri kapanan esnaf ve işçilere gereken desteğin verilerek bu zor sürecin hep beraber atlatılacağını ifade etti.

Maske dağıtımı ile ilgili de açıklama da bulunan Kaymakam Eligül, "Maskelerin parayla satışı yasak. Maskelerin vatandaşlarımıza Kaymakamlık eliyle ücretsiz dağıtılacak, bunun için ilçedeki kişi ve kurumlarla işbirliği yapıp bütün vatandaşımıza ulaşmasında aksaklık yaşanmaması için yapacağımız planlar dahilinde dağıtımına başlanacak" dedi.

Bu süreçte fırsatçılık yaparak fahiş fiyattan ürün satarak haksız kazanç elde etmeye çalışanlara da fırsat verilmeyeceğini vurgulayan Eligül, "Salgın sebebiyle fırsattan istifade edip haksız kazanç sağlamak isteyen ve vatandaşımıza bilerek fahiş fiyata ürün satanlara fırsat verilmeyecek. Emniyet ve Jandarma güçlerimiz halkımız destek olmak için her konuda sahadalar. Bu gibi durumla karşılaşan vatandaşların 155- 156 numaralı telefonlara şikayetlerini bildirsinler. Fırsatçılara izin verimeyecek" ifadelerini kullandı.

İskilip'te bugüne kadar koronavirüs vakasına rastlanmadığını ancak bunun ilerleyen zamanda olmayacağı anlamına gelmediğine dikkat çeken Eligül, vatandaşların evde kalmalarını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, çıkarken de mutlaka maske takmalarını istedi.

Sanayi sitesi ve Uludere mevkiinde giriş ve çıkışlarda Emniyet ve Jandarma'nın yanı sıra belediyesi zabıta ekiplerinin sürekli Koronavirüs tedbirleri kapsamında yol kontrol uygulaması yaptıklarını hatırlatan Kalmakam Eligül, bu süreçte İskilip Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiğinin altını çizerek Belediye Başkanı Ali Sülük ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan sebze pazarlarını bir hafta sonra gerekli tedbirler alınarak yeniden açılacağını belirten Kaymakam Eligül; "Uygulanan tedbirler halkımızın sağlığı için. Halkımızdan biraz sabırlı olmaları istiyoruz. Pazar açıldıktan sonra da sosyal mesafe ve kişilerle temastan kaçınmaları gerekiyor" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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