Kaymakam Düzgün ve Müftü Aytekin muhtarlarla bir araya geldi

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün ve İlçe Müftüsü Fatih Aytekin, yeni faaliyete geçen Gençlik Merkezi'nde muhtarlarlarla dini sohbette buluştu.

Gençlik Merkezi'nde düzenlenen dini sohbete, Kaymakam Düzgün ve Müftü Aytekin'in yanı sıra Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar ve ilçe merkez muhtarları katıldı. Kaymakam Düzgün'ün öncülüğünde gerçekleşen dini sohbet, Müftü Aytekin'in dini sohbeti ile devam etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbet etkinliği hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR

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