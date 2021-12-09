Kaymakam Düzgün'den şehit ve gazi ailelerine ziyaret

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek gönüllerini aldı.

Kaymakam Düzgün'e ziyareti esnasında, İl Genel Meclisi Üyeleri Gültekin Özdemir, Ali Altan, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, Akyuva Köyü Muhtarı İsmail Karataş eşlik etti.

Akyuva köyü ile başlayan ziyaretler kapsamında 1996 yılında şehit olan Basri Alem'in ailesi ziyaret edildi. Burada hayırsever gazi Musa Asma'yı ziyaret eden Kaymakam Düzgün, gazi Asma ile bir süre bilgi alış-verişleri yaparak hasbihal etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR