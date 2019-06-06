Kaymakam Dundar ile Başkan Ensari, şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı

Van'ın Çaldıran Kaymakam Tekin Dündar, Belediye Başkanı Şefik Ensari ve beraberindekiler ile birlikte şehit yakınları ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı

Çaldıran Kaymakam Tekin Dündar, Belediye Başkanı Şefik Ensari ve beraberinde Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Özkan Kantemir, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, Şehit Aileleri Gazileri Dul Yetimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç, Çaldıran İlçe Müftü Vekili Muhammed Şakir ile birlikte Tendürek Dağı eteklerinde bulunan Yaşkütük ve Yukarı Yanıktaş mahallelerinde bulunan şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek bayramlaştılar.

Kaymakam Dundar, Başkan Ensari ve beraberindekiler Yukarı Yanıktaş Mahallesinde 1992 yılında mahalleyi basan PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Ahmet Çelik, Kazım Altunten, Ferzende Altunten, Ayşe Altunten, Atila Çiçek, Gönül Aladağ, 2017 yılında Tendürek Dağında çıkan çatışma sonucu şehit olan İsmail Deniz, gazı Emrullah Çiçek ile Yaşkütük Mahallesinde şehit olan İhsan Taş, Muzaffer Aladağ, Mehmet Aladağ'ın ailelerini ziyaret ederek bayramlaştılar. Burada Kaymakam Dundar ve Başkan Ensari ve beraberindekiler şehit çocuklarıyla tek tek ilgilenerek bayramlıklar hediye ettiler. Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, "Rahmet ve bereket ayı olan Ramazn-ı şerifi geride bırakarak Ramazan bayramının güzelliklerini idrak ettiğimiz bu günlerde ilçemizde 1992 ve 2017 yılları arasında yaşanan terör olaylarında vatanın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizin ve gezilerimizin aileleriyle baylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi devletimiz bayram günlerinde, sorun ve sıkıntılı anlarında şehit ve gazilerimizin ailelerinin yanında yer aldı yer almaya da devam edecektir . Vatanları uğruna Çanakkale, Kurtuluş savaşı, Çaldıran şavaşında olduğu gibi bu günde hayatlarını vatanları uğruna feda eden şehitlerimizin ailleleri şehitlerimizin bizlere emanetleridirler. Ülkesi uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet anarken gazilerimize sağlık dolu uzun ömürler diler tüm şehit yakınlarımızın ailelerinin ve gazzilerimizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, "Onbir ayın sulatanı Ramazanı hüzünle geride bırakarak Ramazan bayramının coşkusunu şehit aileleri ve gazilerimizle paylaşmanın onurunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Devletimiz her zaman şehit aileleri ve gazilerimize desteklerini devam etmişlerdir. Çaldıran Belediyesi olarak bizler de hayatlarını vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna feda eden aziz şehit ailelerimiz ve gazilerimiz yanında olduğumuzu belirtir üzerimize düşebilecek maddi ve manevi fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Ülkemizin uğruna şehadet şerbetini içen şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizlere yadigar olarak kalmışlardır. Tüm şehit aileleri ve gazilerimizin mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaymakam Dundar, Başkan Ensari ve beraberindekilere şehit ve gazi ailelerince verilen ikramların ardından mahallelerden ayrıldılar. - VAN

Kaynak: İHA