Kaymakam Doğramacı'dan 47 esnafa destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaymakam Doğramacı'dan 47 esnafa destek

Kaymakam Doğramacı'dan 47 esnafa destek Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, yıkım kararı alınan İran Pasajındaki 47 esnafa yeni dükkan temin etti.

04.06.2020 13:56 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:04

Kaymakam Doğramacı'dan 47 esnafa destek

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, yıkım kararı alınan İran Pasajındaki 47 esnafa yeni dükkan temin etti.

Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan İhsaniye Camisinin altında 47 dükkanın inşasını yerinde inceleyen Kaymakam Doğramacı, yapılan çalışmalar hakkında Yüksekova Esnaf ve Sanatkarla Odası Başkanı Vedat Çoğaç'tan bilgi aldı. Dere üzerinde bulunan eski İran Pasajı yıkılırken, pasaj içinde bulunan 47 esnafın mağdur olmaması için de Kaymakam Osman Doğramacı, çarşı merkezinde bulunan İhsaniye Camisinin altında esnafa 47 dükkan vererek destek oldu.

"Herşey eskisinden daha güzel olacak"

İHA muhabirine açıklama yapan Kaymakam Osman Doğramacı, ilçedeki derenin üstünde İran Pasajı olduğunu belirterek, "Allah'ın izniyle İran Pasajı müftülüğümüzün ve esnaf odamızın ortak girişimiyle İhsaniye Camimizin altına taşınacak. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu ayın sonuna kadar bitirilmiş olacak ve İran Pasajı şehrimizin deresinin üstünden kaldırılacak. Dere tamamen ıslah ediliyor. Orası da kaldırıldığında ıslah çalışması bitirilmiş olacak. İran Pasajı buraya geçtikten sonra daha modern, daha yaşanabilir ferah ortamında vatandaşlarımıza hizmet edecek. Artık ilçemizde hiçbir şey eskisi gibi olmayacağını düşünüyoruz. Her şeyin bir düzene gireceği, belli bir kalitede olacağı ve denetlenebileceği ortamlar inşa etmeyi planlıyoruz, bu daha başlangıcı. İnşallah yakında meydanımız da açılmaya başlandığında, Yüksekova'daki değişim ve dönüşüm herkesin tarafından daha net görülecek ve her şey eskisinden daha güzel olacak" dedi.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ise İran Pasajının 25 - 30 yıllık bir geçmişi olduğunu hatırlatarak, "Yüksekova'mız için bir simge haline gelen ve içinde 47 iş yerinin bulunduğu bir iş hanıdır. Bilindiği üzere yıkım kararı alındı. Bu yıkım kararından sonra biz Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak bu duruma sessiz kalamazdık. İran Pasajımızın esnafının isteğiyle görüşmelerimiz oldu. Bir çalışma yaptık ve yeni yerle ilgili bir dizi çalışma yaptık. Elimizde farklı alternatifler vardı. Şimdi inşaatı devam eden İran Pasajı için İhsaniye Camisinin altı zemin katında bulunan yer oldu. Orda çalışmalarımızı başlattık. Yaklaşık bin 500 metre alan üzerinde inşa edilmiş. Dört bir tarafından kapısı olan ferah, geniş ve gayet şık bir çalışma oldu. Tahminen bu ayın sonlarına doğru ya da temmuzun ilk haftasında bitmiş olacak. Bu çalışmalar esnasında her yönüyle bize yardımcı olan ve yardımlarını esirgemeyen Kaymakamımız Osman Doğramacı'ya, İlçe Müftümüz Şakir Şahin Hocama ve özellik proje kısmında belediyemizin Fen İşleri ve İmar İşleri Müdürüz Erol Zirek'e çok teşekkür ediyoruz. Yüksekova'mız için hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Doğramacı'dan 47 esnafa destek

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü Haber
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz? Haber
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti Haber
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla Haber
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi...
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı
Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı
Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar
Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Büyük piki atlattık ancak sonbahara doğru risk görüyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Büyük piki atlattık ancak sonbahara doğru risk görüyoruz
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden 1'i virüs taşıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden...
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Kılıçdaroğlu, cenazesinde saldırıya uğradığı şehidin babasını makamında ağırladı
Kılıçdaroğlu, cenazesinde saldırıya uğradığı şehidin babasını makamında ağırladı
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındığı anın videosunu paylaşarak öven kadının 3 yıla kadar hapsi istendi
Cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındığı anın videosunu paylaşarak öven kadının 3 yıla kadar hapsi istendi
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Rüştü Zorlu Çetin Oktay Ahmet Tekdal Berat Albayrak
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar Rafet El Roman
Spor Jose Sosa Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Haziran Beşiktaş Otomobil Galatasaray
Şu an buradasınız: Kaymakam Doğramacı'dan 47 esnafa destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 14:05:17. #1.14#
title