Kaymakam Doğanoğlu görevine başladı

Kilis'in Polateli Kaymakamlığına atanan Semih Doğanoğlu ilçeye gelerek görevine başladı.

Kilis'in Polateli Kaymakamlığına atanan Semih Doğanoğlu ilçeye gelerek görevine başladı.

Kaymakam Semih Doğanoğlu, Polateli ilçe protokolü tarafından Kaymakamlık girişinde karşılandı.

Polateli Kaymakamı Semih Doğanoğlu, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 6 Nisan 2021 tarihli oluru ile Polateli Kaymakamlığına atanmıştı. Kaymakam Semih Doğanoğlu, Görevine başladığının ilk gününde ilçe protokolü ile bir araya gelerek tanıştıktan sonra ilk toplantıyı yaptı. Kaymakam Semih Doğanoğlu göreve başlamasının akabinde eşi Samiye Doğanoğlu ile birlikte Afrın şehit Yunus Emre Doğan'ın yakınlarını ve daha sonra da şehit mezarını ziyaret etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı