Malazgirt Kaymakamı Demirer, gazetecilerle bir araya geldi

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kaymakamlıkta düzenlenen programda Demirer, gazeteciler gününü kutladı.

Basın mensupları da ilgi ve desteklerinden dolayı Demirer'e teşekkür ederek, İdareciler Günü'nü kutladı.