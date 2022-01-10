Malazgirt Kaymakamı Demirer, gazetecilerle bir araya geldi - Haberler
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Malazgirt Kaymakamı Demirer, gazetecilerle bir araya geldi

Malazgirt Kaymakamı Demirer, gazetecilerle bir araya geldi
AA / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kaymakamlıkta düzenlenen programda Demirer, gazeteciler gününü kutladı.

Basın mensupları da ilgi ve desteklerinden dolayı Demirer'e teşekkür ederek, İdareciler Günü'nü kutladı.

Malazgirt Kaymakamı Demirer, gazetecilerle bir araya geldi

Malazgirt Kaymakamı Demirer, gazetecilerle bir araya geldi

Malazgirt Kaymakamı Demirer, gazetecilerle bir araya geldi

Malazgirt Kaymakamı Demirer, gazetecilerle bir araya geldi

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AA / Veysel Eşin - Son Dakika Haberleri

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