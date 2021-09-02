Kaymakam Demirayak için veda programı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakam Demirayak için veda programı düzenlendi

Kaymakam Demirayak için veda programı düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tokat'ın Erbaa ilçesine atanan Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak için veda programı organize edildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesine atanan Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak için veda programı organize edildi.

Muratlı Sanayi Sitesi Kışlık Düğün Salonu'nda tertiplenen programa, protokol üyeleri ve bazı vatandaşlar katıldı. Programda, Muhtarlar adına İnanlı Mahallesi Muhtarı Şerif Şimşek tarafından Kaymakam Demirayak'a plaket takdim edildi. Muratlı daire amirleri adına ise, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şükran Feride Kaya tarafından Kaymakam Demirayak'a hediye takdim edildi.

Kürsüye davet edilen Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, veda programına katılan herkese hoş geldiniz diyerek, "20 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Tokat ili Erbaa ilçesine atanmış bulunmaktayım. Her şeyden önce şunu ifade etmek istiyorum ki, 2016 Aralık ayından itibaren yaklaşık 5 yıllık dönem içerisinde Muratlı ilçemizde Kaymakamlık görevini icra etmekten, Muratlı halkımıza hizmet etmekten büyük bir onur, gurur ve kıvanç duydum. ve bu 5 yıllık dönem içerisinde kadirşinaslığı, ilgisi, muhabbeti ve misafirperverliği ile beni karşılayan ve bağrına basan Muratlı halkımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Muratlı halkı, Muratlı insanını her zaman doğruluğu, dürüstlüğü ve mertliği ile hatırlayacağımı da buradan belirtmek istiyorum" dedi.

Beş yıllık hizmet sürecinde ilçede yaptıkları işlere dair bilgiler veren ve helallik isteyen Kaymakam Demirayak, Tokat'ın Erbaa ilçesine yolu düşen Muratlılılara kapısının açık olduğunu da ifade etti.

Program sonunda masaları tek tek ziyaret eden Demirayak, protokol üyeleri ve vatandaşlarla vedalaştı. - TEKİRDAĞ

Kaymakam Demirayak için veda programı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Hulusi Akar Derya Yanık Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Derya Baykal Metin Çekmez
Spor Ali Koç Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kaymakam Demirayak için veda programı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 13:59:51. #1.16#

title