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Kaymakam Demir, yapılması planlanan karakol yerini inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kaymakam Demir, yapılması planlanan karakol yerini inceledi

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, ilçeye bağlı Beşyol'da yapılması planlanan karakolun yer alanını inceledi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, ilçeye bağlı Beşyol'da yapılması planlanan karakolun yer alanını inceledi.

Karakol alanında incelemelerde bulunmak üzere Beşyol Köyüne geçen Besni Kaymakamı Nazlı Demir'e, ilçe Emniyet Müdür Vekili İlyas Yarımağa, ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Ahmet Tanrıkolu, il genel meclis üyeleri eşlik etti.

Eski Beşyol Köyü Karakolunu yıkıp köyün bulunduğu yere yeni bir karakol yapılmasını planladıklarını söyleyen Kaymakam Demir, durumla ilgili olarak incelemelerde bulunup ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara'dan bilgi aldı. - ADIYAMAN

Kaymakam Demir, yapılması planlanan karakol yerini inceledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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