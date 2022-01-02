Kaymakam Demir, esnaflarla bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Demir, esnaflarla bir araya geldi

Kaymakam Demir, esnaflarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, esnaflarla bir araya geldi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, esnaflarla bir araya geldi.

İlçe merkezinde faaliyet gösteren esnafları tek tek gezen Kaymakam Nazlı Demir'e, ilçe Emniyet Müdür Vekili İlyas Yarımbağ eşlik etti. Kaymakam Nazlı Demir, bir araya geldiği esnaflarla uzun uzun sohbetler ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Esnaflara bol kazançlar dileyen Kaymakam Demir, aynı zamanda esnafların taleplerini de dinledi. Besnili esnaflar, Besni Kaymakamı Nazlı Demir'in yaptığı ziyaretlerden dolayı oldukça mutlu olduklarını ve Kaymakam Demir'e, teşekkür ettiklerini söyledi. - ADIYAMAN

Kaymakam Demir, esnaflarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title