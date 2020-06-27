Kaymakam Çiçek: "Ağır tonajlı araçlar ilçe merkezine girmeyecek"
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Kaymakam Çiçek: "Ağır tonajlı araçlar ilçe merkezine girmeyecek"

Kütahya'nın Emet ilçesinde yapımı devam eden çevre yolu çalışmasını Kaymakam Hasan Çiçek yerinde inceledi.

Kaymakam Çiçek:
27.06.2020 07:52 | Son Güncelleme: 27.06.2020 08:00

Kütahya'nın Emet ilçesinde yapımı devam eden çevre yolu çalışmasını Kaymakam Hasan Çiçek yerinde inceledi. İnceleme sırasında firma yetkilisinden bilgiler alan Çiçek, ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Emet Kaymakamı Çiçek, yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen çevre yolu çalışmaları hızlı bir şekilde başlamış olup, önemli bir mesafe kaydedilmiştir. Hisarcık ilçemizin girişindeki köprüden, Emet orman deposu alanına kadar olan alanda taş duvar örme çalışmaları ile birlikte sıcak asfalt çalışmaları da sürmektedir. Çevre yolu yapım çalışmalarının sezon sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Çevre yolumuzda orta alan refüj ve aydınlatmaları da gerçekleşecektir. Yolumuzun tamamlanması ile birlikte ağır tonajlı araçlar şehir içine girmeden, çevre yolundan trafik akışını sağlarken, okullar caddemizde belediyemiz sınırları içerisinde kalarak belediyemiz sorumluluğuna girecektir. Bu alanda gerekli çalışmalar yapılarak, okullar caddesinin şehre entegresi sağlanacaktır. Çalışmalar tamamlandığında şehir giriş ve çıkışlarımız daha modern bir görünüme kavuşacak olup, trafik akışında büyük bir rahatlık sağlanacaktır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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