Kaymakam Çelik köy ziyaretlerine devam ediyor

Kaymakam Çelik köy ziyaretlerine devam ediyor Diyarbakır'ın Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Çelik köy ziyaretlerine devam ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çelik, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İslam Oral ile birlikte ilçeye bağlı Onbaşılar, Bayrambaşı köyü ile Kumgölü köyü Dörtçatı mezraları ziyaret etti. Onbaşılar köy ziyaretinin ardından Bayrambaşı Jandarma Karakolunu ziyaret eden Kaymakam Çelik, Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Vedat Düzenli'den çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

"Sorunların çözümü için elimizden geleni yapacağız"

köylülerle sohbet eden Kaymakam Çelik, sorun ve sıkıntılarını dinleyerek ilçeye bağlı köylerin sorunlarının çözümü için kaymakamlık ve belediye olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Kaymakam Çelik, "Köylerimizi devamlı gezerek muhtarlarımızla birlikte köylerin sorunlarını yerinde göreceğiz. Amacımız köylerimiz hakkında bilgi sahibi olmak sorunların çözümlerini bulmak. Köydeki eksikleri yerinde tespit ederek en kıza sürede giderilmesini sağlamaktır" dedi.

Kaymakam Çelik ve beraberindekilerin köylerine yaptıkları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Devlet büyüklerimizin köylerimize gelerek ilgilenmeleri ve sorunlarımızı dinlemeleri bizleri çok mutlu ediyor. Kaymakam bey, ilçemize geldiği günden beri çalışkanlığıyla adından sıkça söz ettiriyor. Kendilerine teşekkür ederiz" diye konuştu.

(MRY-YRT-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ROMEDİ YILMAZ