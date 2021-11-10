Kaymakam Çelik, esnaf ve yaşlı vatandaşlara ziyarette bulundu - Haberler
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Kaymakam Çelik, esnaf ve yaşlı vatandaşlara ziyarette bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kaymakam Çelik, esnaf ve yaşlı vatandaşlara ziyarette bulundu

Erzincan'ın Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçe merkezinde hizmet veren esnaf ile yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçe merkezinde hizmet veren esnaf ile yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

Esnafın sorun, talep ve önerilerini dinlemek üzere ziyarette bulunan Kaymakam Çelik, işyerlerinde alınan korona virüs tedbirlerinden memnuniyetini dile getirdi.

Kaymakam Çelik, ilçede hep birlikte gerçekleştirilen fedakarlık sonucu vaka sayılarında yaşanan düşeşe dikkat çekerek maske, mesafe, hijyen kurallarına riayet eden esnaf başta olmak üzere tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik daha sonra ilçedeki yaşlıları ziyaret etti.

Kazım Karabekir Mahallesinde ikamet eden Ömer Aydoğdu ve Ahmet Kaya ile bir süre sohbet eden Kaymakam Çelik kendilerinin ve ailelerinin istek ve sorunlarını dinledi.

Gerçekleştirilen ziyarette İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü personeli Melih Yavuz Polat, Kaymakam Çelik'e eşlik etti. - ERZİNCAN

Kaymakam Çelik, esnaf ve yaşlı vatandaşlara ziyarette bulundu

Kaymakam Çelik, esnaf ve yaşlı vatandaşlara ziyarette bulundu

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