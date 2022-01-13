Kaymakam Balcı öğrencilerle sinemada buluştu

Ağrı Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, beraberinde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan ve Diyadin İmam Hatip Lisesi pansiyonunda kalan öğrenciler ile birlikte sinemaya giderek "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Daha önce öğrencileri Diyadin Belediye Gençlik, Kültür ve Sanat Merkezindeki cep sinemasında sinemayla buluşturan Kaymakam Balcı, bugün de Diyadin İmam Hatip Lisesi pansiyonunda kalan öğrencileri sinemayla buluşturdu.

Öğrencileri yalnız bırakmayarak onlarla birlikte film izleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Film sonrası öğrenciler ile yakından ilgilenerek ve her zaman yanında olacaklarını vurguladı. Kaymakam Balcı, "Bu anlamlı filmi siz değerli ogrencilerimizle izleyip güzel bir vakit geçirmenizi istedik" dedi.

Sinema izleme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını anlatan öğrenciler ise, "Bu fırsatı bize sunup bizleri sinemayla buluşturan bizimle film izleyip güzel bir gün geçirmemizi sağlayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı'ya teşekkür ederiz" dediler. - AĞRI