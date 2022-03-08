Kaymakam Balcı: "Başlık parası konusunda kadın hareketi başlatın"

DİYADİN, AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, "Kadın hareketi başlatın başlık parası konusunda. Bakın, başlık parası almak demek; kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza büyük bir ihanettir. Bu başlık parasını mevzusunu Diyadin'den söküp atmamız lazım. Başlık parası alındıktan sonra kocalar gurbete gidiyor onu ödemek için. Bu insanlar bana geliyor." dedi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Sürmelikoç ve Mollakara köylerinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile etkinlik düzenlendi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Balcı, etkinlikte kadınlara yönelik yaptığı konuşmada, kadınlara başlık parası ve erken yaşta evliliğe dur demeleri konusunda çağrıda bulundu. Göreve geldiği 14 aydan bu yana, Diyadin ve köylerinde başlık parasına karşı mücadele verdiğini belirten Kaymakam Balcı, "14 aydır Diyadin'de görevdeyim. Elimizde iki konu var. Birinci konumuz başlık parası konusu. Kadın hareketi başlatın başlık parası konusunda. Bakın, başlık parası almak demek; kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza büyük bir ihanettir. Bu başlık parasını mevzusunu Diyadin'den söküp atmamız lazım. Başlık parası alındıktan sonra kocalar gurbete gidiyor onu ödemek için. Bu insanlar bana geliyor. Hep beraber, başta Sürmelikoç köyü burası, diyelim ki başlık parasına hayır. Bunu kadınların yapması lazım. Buradaki aile reisi kadın." dedi.

"Erken yaşta evliliği engelleyin"

Ayrıca, erken yaşta evliliklerin de bölgede önemli bir problem olduğunun altını çizen Balcı, "Ben bu ilçenin kaymakamı olarak, 14 yaşında evlendirilen kızlarımızın, çocuklarımızın evlendiğini duyduğumda yüreğim yanıyor. Bunu engelleyecek olan yine anneler. Çok ciddi sıkıntılarımız var. Erken yaşta evlenen kızlarımız hayata küsüyor, erken doğum yapıyor. Siz bunları yaşadınız, çoğunuz erken yaşta evlendiniz. Ama kızlarımızı erken yaşta evlendirmeyin. Buna engel olun, bizi arayın. 18 yaşından erken evlenmek yargı karşısında doğru değil zaten. Hakim kararı gerekiyor. Bir kız çocuğu ekonomik özgürlüğünü kazanmadan evlenmemeli. Bunu sağlayacak olan siz kadınlarsınız. Bu iki konuda bu Kaymakam kardeşinizi destekleyin. Başlık parasına hayır deyin, erken yaşta evliliği engelleyin." ifadelerini kullandı.

Balcı konuşmasının ardından, kadınlarla birlikte 'Kadınlar Günü' pastasını keserek onlara çeşitli hediyeler verdi. - AĞRI