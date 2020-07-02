Kayıp Yusuf'un acı haberi yürekleri dağladı
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Kayıp Yusuf'un acı haberi yürekleri dağladı

Eskişehir'de iki gün önce kaybolan 10 yaşındaki otizmli Yusuf Gurubi'den acı haber geldi.

Kayıp Yusuf'un acı haberi yürekleri dağladı
02.07.2020 10:51 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:56

Eskişehir'de iki gün önce kaybolan 10 yaşındaki otizmli Yusuf Gurubi'den acı haber geldi. Minik Yusuf, kaybolduğu değerlendirilen alanın 1,5 kilometre ilerisindeki sulama kanalında ölü bulundu.

Eskişehir'de iki gün önce akşamüstü saat 17.00 sıralarında 10 yaşındaki Yusuf Gurubi iddialara göre annesinin elini bırakarak kaçtı. Markete gittiği düşünülen otizmli minik Yusuf'tan bir daha haber alınamamıştı. Kayıp ihbarının ardından son görüldüğü yerler görgü tanıkları ve güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Yusuf'un görüldüğü bölgelerde geniş çaplı arama çalışmalarına başladı.

Kurbağa adamlar Ankara'dan geldi

Iraklı ailenin en küçük çocuğu olan Yusuf Gurubi'nin sulama kanalına düşme ihtimali değerlendirilerek Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli 'Kurbağa adamlar' kente gelerek arama faaliyetlerine başladı. Dün yaklaşık 8 kilometrelik alanı tarayan ekipler, akşam karanlığı nedeniyle ilk günkü arama çalışmalarını tamamladı.

AFAD, gönüllü itfaiye dalgıçları, AKUT ve DAK arama kurtarma çalışmalarına katıldı

Ayrıca minik Yusuf'un gidebileceği alanlar aranmaya devam ederken, polis ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına Eskişehir AFAD, Eskişehir İtfaiyesi Gönüllü Dalgıç Timi, Eskişehir AKUT ve DAK ekipleri de destek verdi. Sulama kanalının devamındaki bentte çalışmalara katılan ekipler, gece saatlerine kadar adeta canla başla çalıştı.

Acı haber sabah saatlerinde geldi

Bu sabah 7.30 itibariyle tekrar arama kurtarma faaliyetlerine devam eden ekipler, kayıp ihbarından bu yana geçen 41 saatten sonra, Yeşiltepe Mahallesi Kanallar Sokak'taki sulama kanalında 10 yaşındaki Yusuf'un cansız bedenini buldu. Dalgıç polisler ve arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla minik Yusuf'un cansız bedeni kanaldan çıkarılarak cenaze aracına konuldu.

"Debinin yüksek olması sebebiyle buraya sürüklendiğini tahmin ettik"

Yapılan arama çalışmaları hakkında konuşan Eskişehir AKUT Operasyon Sorunlusu Ercüment Kocabaş, "Kanalı arama yönüne gittik. Suyun kesilmesini biraz bekledik. Debi düştükten sonra aramalara hız verdik. Aramalar sonucunda maalesef cansız bedenine ulaştık. Düştüğü düşünülen yerden burası yaklaşık 1,5 kilometre ve debinin yüksek olması sebebiyle buraya sürüklendiğini tahmin ettik. Maalesef buradan çıktı" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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