Kayıp teknisyeni, kağıt toplayıcısı dövüp telefonunu gasbetmiş

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da, 2020 Temmuz ayından bu yana kayıp olarak aranan Mehmet Yanar'ın (39) cep telefonunu kullandığı belirlenen atık kağıt toplayıcısı Mustafa G. (49), gözaltına alındı. Mustafa G., "Sohbet ederken aramızda tartışma çıktı, dövdüm. Hareketsiz yatıyordu ve nefes almıyordu. Cep telefonunu alıp kaçtım. Belki başkaları tarafından öldürülmüş ve gömülmüş olabilir" dedi. Parkta ve Seyhan Nehri'ndeki aramalarda Yanar'ın cesedi bulunamadı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa G. tutuklandı.

Kentte yaşayan 1 çocuk babası teknisyen Mehmet Yanar, iddiaya göre, 7 Temmuz 2020 akşamı evden ayrılıp içki içmek için Merkez Park'a gitti. Yanar, eve dönmeyince ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusu yaptı. Yanar'ın bulunması için çalışma başlatan ekipler, hiçbir ize ulaşamadı. Çalışmalarını sürdüren polis, aradan geçen sürede Yanar'ın banka hesabındaki parasının hiç harcanmadığını belirledi. Yanar'ın öldüğü ya da cinayete kurban gittiğini değerlendiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturmayı bu yöne kaydırdı.