Son dakika gündem: BURSA'DA 34 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNAN SİNAN SÖNMEZ TOPRAĞA VERİLDİ
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Son dakika gündem: BURSA'DA 34 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNAN SİNAN SÖNMEZ TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da, park halindeki otomobilin bagajında ölü bulunan Sinan Sönmez'in cenazesi, memleketi İnegöl ilçesi Akshisar Mahallesi'ne getirildi.

Bursa'da, park halindeki otomobilin bagajında ölü bulunan Sinan Sönmez'in cenazesi, memleketi İnegöl ilçesi Akshisar Mahallesi'ne getirildi. Sönmez, Akhisar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.

Son dakika gündem: BURSA'DA 34 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNAN SİNAN SÖNMEZ TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika gündem: BURSA'DA 34 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNAN SİNAN SÖNMEZ TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika gündem: BURSA'DA 34 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNAN SİNAN SÖNMEZ TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika gündem: BURSA'DA 34 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNAN SİNAN SÖNMEZ TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika gündem: BURSA'DA 34 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNAN SİNAN SÖNMEZ TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika gündem: BURSA'DA 34 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNAN SİNAN SÖNMEZ TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika gündem: BURSA'DA 34 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNAN SİNAN SÖNMEZ TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika gündem: BURSA'DA 34 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNAN SİNAN SÖNMEZ TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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