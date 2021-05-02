Son dakika gündem: BURSA'DA 34 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNAN SİNAN SÖNMEZ TOPRAĞA VERİLDİ
Gelen son dakika haberine göre Bursa'da, park halindeki otomobilin bagajında ölü bulunan Sinan Sönmez'in cenazesi, memleketi İnegöl ilçesi Akshisar Mahallesi'ne getirildi.
Bursa'da, park halindeki otomobilin bagajında ölü bulunan Sinan Sönmez'in cenazesi, memleketi İnegöl ilçesi Akshisar Mahallesi'ne getirildi. Sönmez, Akhisar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı