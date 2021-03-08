Kayıp olarak aranan Mervenur, folyoya sarılı ölü bulundu
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Kayıp olarak aranan Mervenur, folyoya sarılı ölü bulundu

08.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:51
Kayıp olarak aranan Mervenur, folyoya sarılı ölü bulundu

ANTALYA'da ailesi ve polis tarafından 4,5 aydır kayıp olarak aranan Mervenur Polat (20), bir binanın ortak kullanım alanında, folyoya sarılı, ölü bulundu.

ANTALYA'da ailesi ve polis tarafından 4,5 aydır kayıp olarak aranan Mervenur Polat (20), bir binanın ortak kullanım alanında, folyoya sarılı, ölü bulundu.

Antalya'da polis, geçen yıl 19 Ekim günü arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın, Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında dün folyoya sarılı cesedini buldu. Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili 5 kişinin ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı. Polis, Mervenur Polat'ın öldürüldüğü konusunda hiçbir bulguya rastlanmadığını belirtti.Sabah saatlerinde yakınları ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen ağabey Kenan Polat, kız kardeşinin cenazesini teşhis etti. Gözyaşlarına boğulan Polat, yakınları tarafından sakinleştirildi.


Kayıp olarak aranan Mervenur, folyoya sarılı ölü bulundu
Kayıp olarak aranan Mervenur, folyoya sarılı ölü bulundu
Kayıp olarak aranan Mervenur, folyoya sarılı ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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