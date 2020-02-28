Kayıp Melisa'dan iyi haber geldi
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Kayıp Melisa'dan iyi haber geldi

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir haftadır kayıp olan ortaokul öğrencisi Melisa Çelikli'den haber alındı.

28.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:24
Kayıp Melisa'dan iyi haber geldi

'nın Kaş ilçesinde bir haftadır kayıp olan ortaokul öğrencisi Melisa 'den alındı. Kaş İlçe Komutanlığının titiz çalışması sonucunda 15 yaşındaki kayıp kıza ulaşıldı.


İddiaya göre, Kaş'ın Mahallesi'nde yaşayan Şenol ve Nurcan Çelikli çiftinin, 7 çocuğundan biri Melisa, geçtiğimiz hafta sonu 07 SAV 47 plakalı otomobile bindirilerek kaçırıldı. Kızlarının halasının oğlu tarafından kaçırıldığını öne süren Çelikli çifti, savcılığa başvuracaklarını ifade etti.


Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı konuya ilişkin çalışma başlattı. Kınık Mahallesi'nde meydana gelen kız kaçırma olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar ve görüşmeler sonucunda, Melisa Çelikli bu sabah saat 07.30 sıralarında İlçe Jandarma Komutanlığına geldi. Ardından yapılan görüşme neticesinde olayın şüphelisi Mert Y. de İlçe Jandarma Komutanlığına geldi. Şahısların ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Savcılığına çıkarılacağı kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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