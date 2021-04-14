Kayıp hemşireden 14 gündür haber alınamıyor
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Kayıp hemşireden 14 gündür haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayıp hemşireden 14 gündür haber alınamıyor

Antalya'da kız arkadaşına veda mesajları attıktan sonra kaybolan genç erkek hemşireden 14 gündür yakınları haber alamıyor.

Antalya'da kız arkadaşına veda mesajları attıktan sonra kaybolan genç erkek hemşireden 14 gündür yakınları haber alamıyor. Hemşirenin son görüldüğü Güver Uçurumu'nda yapılan aramalardan da şu ana kadar bir sonuç elde edilemedi.

Olay, Antalya'da 1 Nisan Perşembe günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre kız arkadaşı ile tartıştığı iddia edilen Ahmet Uğur (29), veda mesajları attıktan sonra telefonunu kapatarak ortadan kayboldu. Özel bir saç ekim kliniğinde hemşire olarak çalışan genç adama gün boyunca ulaşamayan yakınları polis karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu. Gencin son olarak Döşemealtı ilçesinde bulunan Güver Uçurumu yakınlarında görüldüğü bilgisini alan ekipler, aramalarını burada yoğunlaştırdı. Yapılan aramalarda şu ana kadar genç hemşirenin bir izine rastlanmadı. Hemşirenin banka hesap hareketlerinde ise bir hareketlilik olmadığı tespit edildi. - ANTALYA

Kayıp hemşireden 14 gündür haber alınamıyor
Kayıp hemşireden 14 gündür haber alınamıyor
Kayıp hemşireden 14 gündür haber alınamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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