Kayıp babanın cesedi sulama kanalında bulundu
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Kayıp babanın cesedi sulama kanalında bulundu

Kayıp babanın cesedi sulama kanalında bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da 4 bin lira alıp babasına götürmek için evden çıkan ve 15 gündür kendisinden haber alınamayan 2 çocuk babası İsa Aslan'ın cesedi sulama kanalında bulundu.

Şanlıurfa'da 4 bin lira alıp babasına götürmek için evden çıkan ve 15 gündür kendisinden haber alınamayan 2 çocuk babası İsa Aslan'ın cesedi sulama kanalında bulundu.

Manisa'da kuyu sondaj işinde çalışan İsa Aslan, bayram öncesi izin alarak memleketi Şanlıurfa'ya geldi. Konuklu Mahallesi'ndeki eşi ve çocuklarının yanına giden Aslan, 29 Nisan'da babasının yanına gitmek üzere dışarı çıktı. Yanında 4 bin lira ile evden çıkan Aslan'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, Aslan'ın bulunması için arama çalışması başlattı, yapılan tüm aramalara rağmen izine ulaşılamadı. Bu sabah saatlerinde ise Tarlabaşı Mahallesi'nde vatandaşlar sulama kanalında bir ceset görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde tamamlanan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin üzerinden İsa Aslan kimliği çıktı. Polisler tarafından çağırılan aile fertleri, cesedin İsa Aslan'a ait olduğunu teşhis etti. İsa Aslan'ın ölümüyle ilgili çok yönlü soruşturmaya başlandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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