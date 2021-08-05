Kayınvalidesini öldürüp kayıplara karıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayınvalidesini öldürüp kayıplara karıştı

Kayınvalidesini öldürüp kayıplara karıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Honaz ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmaya giden damat, ailevi sorunlarının nedeni olarak gördüğü kayınvalidesini öldürüp kayıplara karıştı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmaya giden damat, ailevi sorunlarının nedeni olarak gördüğü kayınvalidesini öldürüp kayıplara karıştı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşi ile yaşadığı ailevi sorunlarından kayınvalidesi Sultan Duran'ı (59) sorumlu tutan Aydın A. (33), boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmak için kayınvalidesinin Kocabaş Mahallesindeki evine geldi. Yaşanan tartışmanın ardından yanında getirdiği tabanca ile rastgele ateş eden Aydın A., otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

Öfkeli damadın silahından çıkan kurşunlardan ikisi başına ve göğsüne isabet eden Sultan Duran, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Duran'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Silahtan çıkan kurşunlardan birisi yerden swkwrek Aydın A'nın 3 yaşındaki oğlu Atalay'a isabet etti. Hafif yaralanan bebek, hastaneye kaldırılırak tedavi altına alındı.

Kayınvalidesinin öldürüp kaçan Aydın A'nın çevre illere de kaçabileceği ihmali üzerine polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kız kaçırmaya geldiler, kundakçı sanılıp az kalsın linç ediliyorlardı
Kız kaçırmaya geldiler, kundakçı sanılıp az kalsın linç ediliyorlardı
Denizli kayıp iki kızı arıyor! 15 gündür haber alınamayan Aleyna'nın ardından bugün de 18 yaşındaki Nadire kayboldu
Denizli kayıp iki kızı arıyor! 15 gündür haber alınamayan Aleyna'nın ardından bugün de 18 yaşındaki Nadire kayboldu
'Arkadaşıma gidiyorum' diyerek evden çıkan genç kızdan 15 gündür haber alınamıyor
"Arkadaşıma gidiyorum" diyerek evden çıkan genç kızdan 15 gündür haber alınamıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Mustafa Varank Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Prens William Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayınvalidesini öldürüp kayıplara karıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 22:06:50. #1.15#

title