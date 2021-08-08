Kayınpederinin eşcinsel olup kendisini taciz ettiğini iddia eden damadın yalanı tutmadı
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Kayınpederinin eşcinsel olup kendisini taciz ettiğini iddia eden damadın yalanı tutmadı

Kayınpederinin eşcinsel olup kendisini taciz ettiğini iddia eden damadın yalanı tutmadı
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da eşinden şiddet gören kadın, 4 yıl önce babasının evine sığındı. Duruma sinirlenen adam, kayınpederinin eşcinsel olduğunu iddia ederek kendisine tacizde bulunduğunu söyledi. Kadın ise asıl kocasının eşcinsel olduğunu, kendisini de hemcinsleriyle aldattığını söyledi. Açılan davada damadın iddiaları asılsız çıktı.

İstanbul'da yaşayan Emrah K. ile Merve K., 8 yıl önce görücü usulüyle evlendi. Çiftin bir kız çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre Emrah K.'dan şiddet gören Merve K., 4 yıl önce babasının evine sığındı. Bunun üzerine Emrah K. 2017 yılında eşcinsellikle suçladığı kayınpederi Y.I. hakkında suç duyurusunda bulundu, eşine de boşanma davası açtı.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Emrah K.'nın iddialarını inandırıcı bulmadı ve Y.I.'nın beraatine karar verdi.

"EŞİM BENİ HEMCİNSLERİYLE ALDATIYOR"

Hürriyet'in haberine göre Merve K. da Emrah K.'ya karşı boşanma davası açtı. "Eşim beni hemcinsleriyle aldatıyor. Mesajlaşmalarını yakaladım. Ailesi de bu durumu biliyordu. Benimle göstermelik evlendi" dedi.

İDDİALARINI İSPATLAYAMADI

Merve K. eşinden 175 bin lira tazminat ile anne ve çocuk için bin 500 lira nafaka talep etti. İstanbul Aile Mahkemesi boşanma davasını geçtiğimiz hafta karara bağladı. İddialarını ispatlayamadığını belirttiği Emrah K.'yı ağır kusurlu bulan mahkeme 20 bin lira maddi, 20 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti. Çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, Emrah K.'nın çocuğu için aylık 500 lira, boşandığı eşi için de 500 lira nafaka bağladı.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Mahkemenin gerekçeli kararında şu ifadelere yer verildi:

"Davacı Emrah K.'nın kayınpederinin kendisine ilgi duyduğunu ve taciz ettiğine ilişkin iddiaları ispatlanamamıştır. Ancak, eşi Merve K. ile cinsel yükümlülüklerini yerine getirmekten de kaçındığı anlaşılmıştır."

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