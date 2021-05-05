Kayınpederini 'geber' diyerek bıçaklayan gelin hakim karşısına çıktı
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Kayınpederini 'geber' diyerek bıçaklayan gelin hakim karşısına çıktı

Kayınpederini 'geber' diyerek bıçaklayan gelin hakim karşısına çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağcılar'da eşiyle tartıştıktan sonra evi terk etmesine engel olmak isteyen kayınpederi Nihat Güneş'i "geber geber" diyerek bıçaklayan Buket Güneş hakim karşısına çıktı.

Bağcılar'da eşiyle tartıştıktan sonra evi terk etmesine engel olmak isteyen kayınpederi Nihat Güneş'i "geber geber" diyerek bıçaklayan Buket Güneş hakim karşısına çıktı. Sanık Buket Güneş, "Bıçağı rastgele savurdum, pişmanım" derken, müşteki Nihat Güneş, "2 ay hastanede yattım. Konuşamıyorum, yürüyemiyorum" dedi.

Bağcılar'da eşiyle tartıştıktan sonra evi terk etmek isteyen fakat kayınvalidesi ile kayınpederi gitmesine engel olunca kayınpederi Nihat Güneş'i 'geber geber' diyerek meyve bıçağıyla bıçaklayan gelin Buket Güneş'in yargılanmasına başlandı. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Buket Güneş ile avukatı, müşteki Nihat Güneş ve tanık olarak Leyli Güneş katıldı.

Sanık Buket Güneş, "Olay günü eşimle evde tartıştık. Eşim de bana tokat attı ve evdeki eşyaları kırarak çıkıp gitti. Beni de evden kovdu. Öyle olunca ben de eşyalarımı topladım ve evden gitmek istedim. Bu sefer kayınvalidem ve kayınpederim engel olmaya çalıştılar. Çıkmayım diye kapıyı kilitlediler, ikisi de beni darp etti. Küfür ettiler. Benim odamla dış kapı çok yakındı. İlk kavga benim odamda başlamıştı. Sonrasında kapıya doğru ilerledik. O an bir kargaşa oldu bir gece öncesinde kocamın odada yediği meyve tabağında duran bıçağı alıp rastgele savurdum. Komşumuz Gazel'in de o an yanımızda olduğu söyleniyor. Aslında o zaman o evde yoktu. Asla öldürme kastı gütmemiştim. Pişmanım, o anın nasıl olduğunu anlamadım" dedi.

Müşteki Nihat Güneş, "Olay günü ben gece vardiyasından gelmiştim ve salonda uyuyordum. Bir anda bağrışmaları duyunca uyandım. Buket'in elinde 2 tane valiz vardı, 'kızım sen neden böyle yapıyorsun, ayıp değil mi' deyince bir anda beni tutup duvara yapıştırdı. Bunun böyle göründüğüne bakmayın çok güçlüdür. Göğsümü 2 defa bıçak soktu. 2 ay hastanede yattım. Konuşamıyorum, yürüyemiyorum. Daha önceden herhangi bir tartışmamız olmadı. Kızım gibi seviyordum onu. Benim hanıma para verin ben gideceğim demiş, ne ben ne eşim vurmadık, kapıyı da kilitlemedik" açıklamasında bulundu.

Tanık olarak dinlenen kayınvalide Leyli Güneş, "Olay günü Buket sinirlenmişti, bağırdı çağırdı sonradan da odasına gitti. Ben sakinleştiğini düşündüm. Markete gittim bir şeyler alıp, komşumla eve geldim. Baktım Buket eşyalarını topluyor, 'kızım sen niye böyle yapıyorsun' dedim. O da bana "Sizi terk ediyorum. Siz açsınız, bana bakamıyorsunuz, aç köpeksiniz" dedi. Ben de kızım etme eyleme diye yalvardım yakardım. Sonra odadaki sürahiyi duvara fırlattı. Eşim de o sese uyanıp yanımıza geldi. Eşim kolundan tutup, "Kızım gitme" deyince eşimi duvara yapıştırıp, bıçakladı. Kocam bağırsak kanseri ben sandım ki torbasından kan geliyor, meğerse akciğeri delinmiş. 3 yıldır gelinimle birlikte oturuyoruz. Hiçbir kavgamız olmadı o bana anne ben de ona kızım demek dışında bir şey dememiştik" dedi.

Tanık beyanından sonra sanık avukatı, müşteki ve tanığın kolluk kuvvetlerinde verdikleri ifadeyi hatırlatarak, "İlk ifadenizde gelininizin 'geber geber' dediğini belirtiyorsunuz. Peki, duruşmada neden bunu söylemediniz" sorusu üzerine, kayınvalide Leyli Güneş, "Ben utandığım için söylemedim" dedi. Müşteki kayınpeder Nihat Güneş ise, "Evet geber geber dedi ama ben unuttuğum için söylemedim" açıklamasında bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Buket Güneş'in tutukluluk halinin devamına diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 27 Ocak tarihinde gerçekleşen olayın anlatıldığı iddianamede şüphelinin, müştekinin gelini olduğu ve aynı evde birlikte yaşadıkları belirtilmişti. Şüphelinin önce eşiyle tartıştığı, eşinin evden ayrılması sonucunda kayınvalidesi ve kayınpederiyle tartışıp, meyve bıçağıyla müştekiyi sağ göğüs bölgesinden bir kez bıçakladığı anlatılmıştı. Olayın polise bildirilmesi üzerine şüphelinin bıçakla birlikte teslim olduğu ifade edilmişti. Müşteki Nihat Güneş, gelininin eşini darp ettiğini görüp durdurmak istediğini bu esnada yaralandığını belirtirken, kayınvalide Leyli Güneş de, şüphelinin evdeki eşyaları kırıp döktüğünü ve sonrasında "Geber geber" diyerek eşini bıçakladığını ifade etmişti. Şüpheli beyanında ise, evden ayrılmak istediğini, kayınpederi ile kayınvalidesinin izin vermediğini o esnada sehpada duran bıçağı alarak yaraladığını belirtmişti.

Savcılık şüpheli Buket Güneş hakkında bıçak darbelerinin hayati önem taşıdığını belirterek, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etmişti. - İSTANBUL

Kayınpederini 'geber' diyerek bıçaklayan gelin hakim karşısına çıktı
Kayınpederini 'geber' diyerek bıçaklayan gelin hakim karşısına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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