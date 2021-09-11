Kayınbabasıyla kavgasını ayıran eşini bacaklarından vurdu; o anlar kamerada - Haberler
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Kayınbabasıyla kavgasını ayıran eşini bacaklarından vurdu; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayınbabasıyla kavgasını ayıran eşini bacaklarından vurdu; o anlar kameradaANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, kayınbabası ile tartışan Harun K., kavgayı ayırmak isteyen eşi Tuğba K.'yı tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.

Kayınbabasıyla kavgasını ayıran eşini bacaklarından vurdu; o anlar kamerada

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, kayınbabası ile tartışan Harun K., kavgayı ayırmak isteyen eşi Tuğba K.'yı tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Süvari Mahallesi 1689'uncu Sokak'ta meydana geldi. Bir firmada özel güvenlik görevlisi Harun K., henüz bilinmeyen nedenle kayınbabası Turan H. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, eşi ve babasının kavga ettiğini gören Tuğba K. araya girmeye çalıştı. Harun K., yanında getirdiği tabancayı eşine doğrultup ateş etmeye başladı. Tuğba K. bacaklarına isabet eden mermilerle kanlar içerisinde kalırken, Harun K. ise olay yerinden kaçtı. Baba Turan H. da yanındaki pompalı tüfekle kaçan damadının peşinden ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tuğba K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Tuğba K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TABANCA ÇÖP KUTUSUNDA BULUNDU, ŞÜPHELİ EŞ YAKALANDI

Polis ekiplerince olay yeri ve çevrede yapılan incelemede olayda kullanılan tabanca çöp kutusunda bulundu. Eşini yaralayan Harun K. ise bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

EŞİNE ATEŞ ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Öte yandan Harun K.'nın, Tuğba K.'ya ateş ettiği anlar ise sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayınbabasıyla kavgasını ayıran eşini bacaklarından vurdu; o anlar kamerada

Kayınbabasıyla kavgasını ayıran eşini bacaklarından vurdu; o anlar kamerada

Kayınbabasıyla kavgasını ayıran eşini bacaklarından vurdu; o anlar kamerada

Kayınbabasıyla kavgasını ayıran eşini bacaklarından vurdu; o anlar kamerada
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Haber: Kayınbabasıyla kavgasını ayıran eşini bacaklarından vurdu; o anlar kamerada - Haberler
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