Kayık kolonu gören rektörden tepki: "Allah'ım bu binayı yapan müteahhidi sana havale ediyorum"
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Kayık kolonu gören rektörden tepki: "Allah'ım bu binayı yapan müteahhidi sana havale ediyorum"

Kayık kolonu gören rektörden tepki: 'Allah'ım bu binayı yapan müteahhidi sana havale ediyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ depreminde orta hasar alan Fırat Üniversitesi'nde bir binayı güçlendirilmek için kolonları incelendiğinde bir kolonda ciddi bir hata ortaya çıktı.

Elazığ depreminde orta hasar alan Fırat Üniversitesi'nde bir binayı güçlendirilmek için kolonları incelendiğinde bir kolonda ciddi bir hata ortaya çıktı. Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Allah'ım üniversitemizde bu binayı yapan müteahhidi sana havale ediyorum" diyerek tepki gösterdi.

24 Ocak 2020 Elazığ depreminde Fırat Üniversitesi'nde yer alan ve 1984 yılında yapılan Fen Fakültesi D Blok orta hasar görmüş ve güçlendirilmesi gerektiği belirtilmişti. Depremin ardından Fırat Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da söz konusu fakülte binasında tüm incelemelerin yapılması gerektiği talimatını vererek olası bir sorunun önüne geçmek amacıyla kolonların titizlikle incelenmesini istedi. Rektör Göktaş'ın talimatıyla fakülte binasında güçlendirme ve inceleme çalışmalarına başlandı. Ancak fakültesi binasının inşaatında ciddi hatalar yapıldığı görüldü. Bir kolondaki kaydırma ise net olarak ortaya çıktı. Güçlendirmek için çevresi temizlenen kolonda kaydırma olduğu ve kolonun üst kısmıyla zemin kısmı arasında fark olduğu tespit edildi.

Öğrencilerin eğitim aldığı fakülte binasında böyle bir hatanın yapılmasına tepki gösteren Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah'ım üniversitemizde bu binayı yapan müteahhidi sana havale ediyorum" dedi.

Yapılan araştırmalarda 1984 yılında binayı yapan müteahhit firmanın yıllar önce kapandığı ve müteahhitlerinin ise vefat öğrenildi. Firmanın mevcut olmaması nedeniyle ise hukuki bir süreç başlatılamadığı aktarıldı.

Öte yandan binada güçlendirme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

-İHA-

Kayık kolonu gören rektörden tepki: 'Allah'ım bu binayı yapan müteahhidi sana havale ediyorum'
Kayık kolonu gören rektörden tepki: 'Allah'ım bu binayı yapan müteahhidi sana havale ediyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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