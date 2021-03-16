Kayı Obası Restoranı Hizmete Girdi
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Kayı Obası Restoranı Hizmete Girdi

16.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:17
Kayı Obası Restoranı Hizmete Girdi

Domaniç Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hazırlanan "Kayı Obası Projesi" kapsamında Kütahya İl Özel İdaresi destekleriyle yapımı tamamlanan çadır restoran Kütahya Valisi Ali Çelik'in katılımıyla hizmete açıldı.

Domaniç Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hazırlanan "Kayı Obası Projesi" kapsamında Kütahya İl Özel İdaresi destekleriyle yapımı tamamlanan çadır restoran Kütahya Valisi Ali Çelik'in katılımıyla hizmete açıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi, Kocayayla mevkisinde Domaniç'in ve Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinin sunulacağı Kayı Obası Restoranının açılışı İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın duasıyla yapıldı.

Vali Ali Çelik, açılışın ardından restoranda ve 16 Türk devletini simgeleyen kıl çadırlarda incelemelerde bulundu, devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kayı Obası Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte alanda suni gölet, spor alanları, yöresel pazar alanı ve mescidin hizmet vereceğini belirten Vali Ali Çelik, projenin biran önce tamamlanması için elinden gelen desteği vermeye devam edeceğini söyledi.

Açılışa Vali Ali Çelik'in yanı sıra Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk ile protokol üyeleri katıldı. - KÜTAHYA

Kayı Obası Restoranı Hizmete Girdi
Kayı Obası Restoranı Hizmete Girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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