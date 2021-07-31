Kayda ve Tüylü Ailelerinin Mutlu Günü
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Kayda ve Tüylü Ailelerinin Mutlu Günü

Kayda ve Tüylü Ailelerinin Mutlu Günü
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Kayda ve Tüylü ailelerinin evlatları Yağız Kayda ile Ceren Tüylü, düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Kayda ve Tüylü ailelerinin evlatları Yağız Kayda ile Ceren Tüylü, düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikah akdini gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, çifte ömür boyu mutluluk diledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın oğlu Yağız Kayda ile Tüylü ailesinin kızları Ceren Tüylü düzenlenen törenle dünya evine girdi. Lidya Sardes Hotel'de gerçekleştirilen nikah törenineMHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, MHP MYK Üyeleri Ali Uçak ve Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay, ilçe Belediye Başkanları ile Kayda ve Tüylü ailelerinin yakınları katıldı. Genç çiftin nikah akdini Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün gerçekleştirdi. Genç çiftin evlilik cüzdanını ise MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, gelin Ceren Tüylü'ye takdim etti. Akçay, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, "Bu birlikteliğin ömür boyu devam etmesini diliyorum. Evlilik sabır ister, güven ister. Size düşen görev birbirinize destek olmanızdır. Bugün yüzünüzden okunan bu mutluluğun bir ömür boyu devam etmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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