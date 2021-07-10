Kaybolan küçük kız 3 yıldır bulunamadı
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Kaybolan küçük kız 3 yıldır bulunamadı

Kaybolan küçük kız 3 yıldır bulunamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ta kaybolduğunda 3,5 yaşında olan Evrim Atış'tan 3 yıldır haber alınamıyor.

Tokat'ta kaybolduğunda 3,5 yaşında olan Evrim Atış'tan 3 yıldır haber alınamıyor.

Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde Burhan ile Dilek Atış çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan 3,5 yaşındaki Evrim, 10 Temmuz 2018 tarihinde kayboldu. İddiaya göre anne Dilek Atış, köye yakın bir noktada yaylaya kurulan çadırda kardeşinin yanına bıraktığı kızını, kısa bir süre sonra geri döndüğünde yerinde bulamadı. Minik Evrim'in kaybolmasının ardından jandarma komando ekiplerinin yanı sıra JAK, AFAD, UMKE ekipleri yaklaşık 4 ay arama çalışması yaptı. Çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesi ile bir süre cezaevinde kalan anne ve baba adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Evrim'in kayıp olmasının ardından 3 yıl geçmesine rağmen henüz bir bulguya rastlanamadı. - TOKAT

Kaybolan küçük kız 3 yıldır bulunamadı
Kaybolan küçük kız 3 yıldır bulunamadı
Kaybolan küçük kız 3 yıldır bulunamadı
Kaybolan küçük kız 3 yıldır bulunamadı
Kaybolan küçük kız 3 yıldır bulunamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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