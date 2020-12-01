Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım

01.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:32

Kahramanmaraş'ta içerisinde 500 lira para bulunan cüzdanı bulunarak teslim edilen emekli Hasan Karagöz, teşekkür edip, "Fazla bir param yok ki bir yardımda bulunayım" diyerek mahcubiyetini dile getirdi. Cüzdanı bulan Mehmet Aslaner vatandaşlık görevini yaptığını söyledi.

Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde meydana gelen olayda, emekli Hasan Karagöz (66), bankaya gitmek için yola çıktı. Yolda yürürken cebindeki cüzdanı düşürdü. Yoldan ailesiyle geçen Mehmet Aslaner adlı vatandaş da bir cüzdan buldu.

CÜZDANDA 500 TL VARDI

Aslaner, içerisinde 500 lira ve kimlik kartı bulunan cüzdanı bölgedeki polis ekibine teslim etti. Yapılan araştırma sonunda cüzdanını kaybeden vatandaşa cep telefonu numarasından ulaşıldı.

"FAZLA PARAM DA YOK Kİ YARDIMDA BULUNAYIM"

Cüzdanını bulan vatandaşa teşekkür eden Hasan Karagöz, "Bir takım işlerim vardı ve onları yapacaktım. Ben de minibüste düşürdüm zannettim sağ olsunlar cüzdanımı bulmuşlar teşekkür ederim. Fazla bir param da yok ki bir yardımda bulunayım" dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

HDP'nin ardından İYİ Parti de asgari ücret zammı için önerdiği rakamı açıkladı
HDP'nin ardından İYİ Parti de asgari ücret zammı için önerdiği rakamı açıkladı
Putin 'Benim kızım da oldu, yan etkisi yok' demişti! Koronavirüs aşısında beklenmedik olay
Putin "Benim kızım da oldu, yan etkisi yok" demişti! Koronavirüs aşısında beklenmedik olay
Bir kadından oyun konsolu alan adam, kutuyu açtığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bir kadından oyun konsolu alan adam, kutuyu açtığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu

"GÖREVİMİZİ YAPTIK"

Cüzdanı bulan Mehmet Aslaner ise, "Biz vatandaşlık görevimizi yaptık, herkesin yapması gereken buydu. Cüzdanın içine bile bakmadan polise teslim ettik" dedi.

Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ajda Pekkan İbrahim Büyükak Diego Armando Maradona
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Yılmaz Vural Samet Aybaba Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Kabine Aralık Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 11:32:12. #1.15#
title