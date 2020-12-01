Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım

Kahramanmaraş'ta içerisinde 500 lira para bulunan cüzdanı bulunarak teslim edilen emekli Hasan Karagöz, teşekkür edip, "Fazla bir param yok ki bir yardımda bulunayım" diyerek mahcubiyetini dile getirdi. Cüzdanı bulan Mehmet Aslaner vatandaşlık görevini yaptığını söyledi.

Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde meydana gelen olayda, emekli Hasan Karagöz (66), bankaya gitmek için yola çıktı. Yolda yürürken cebindeki cüzdanı düşürdü. Yoldan ailesiyle geçen Mehmet Aslaner adlı vatandaş da bir cüzdan buldu.

CÜZDANDA 500 TL VARDI

Aslaner, içerisinde 500 lira ve kimlik kartı bulunan cüzdanı bölgedeki polis ekibine teslim etti. Yapılan araştırma sonunda cüzdanını kaybeden vatandaşa cep telefonu numarasından ulaşıldı.

"FAZLA PARAM DA YOK Kİ YARDIMDA BULUNAYIM"

Cüzdanını bulan vatandaşa teşekkür eden Hasan Karagöz, "Bir takım işlerim vardı ve onları yapacaktım. Ben de minibüste düşürdüm zannettim sağ olsunlar cüzdanımı bulmuşlar teşekkür ederim. Fazla bir param da yok ki bir yardımda bulunayım" dedi.

"GÖREVİMİZİ YAPTIK"

Cüzdanı bulan Mehmet Aslaner ise, "Biz vatandaşlık görevimizi yaptık, herkesin yapması gereken buydu. Cüzdanın içine bile bakmadan polise teslim ettik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY