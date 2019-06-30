Kayalıkta mahsur kalan keçileri AFAD ekibi kurtardı
Niğde'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Niğde'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Niğde Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinin Ketençimen Yaylası'nda kayalıklarda üç gündür mahsur kalan 2 keçiyi sahibi kurtaramayınca, Acil Arama ve Kurtarma (AFAD) ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye giden ekipler yapmış olduğu çalışmalar neticesinde üç gündür kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarılıp sahibi Mustafa Er'e teslim ettiler. - NİĞDE
Kaynak: İHA
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