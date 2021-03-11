Kayalıklardan düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı
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Kayalıklardan düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

11.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:27
Kayalıklardan düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Devrek'te meydana gelen olayda kayalıklardan düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

Devrek'te meydana gelen olayda kayalıklardan düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde dengesini kaybederek sarp kayalıklardan düşen vatandaş Devrek itfaiye ekipleri ile AFAD'ın çalışmaları neticesinde kurtarıldı. Özbağı köyü Yörükoğlu Mahallesi ormanlık alanda bulunan kayalıklardan bir vatandaşın düştüğü ihbarını alan ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Yusuf Kenar (68) isimli vatandaşın 35 metre yükseklikten sarp kayalıklarda mahsur kaldığını gören ekiplerin uzun uğraşlarının ardından düştüğü yerden yaralı olarak kurtarılan Yusuf Kenar, olay yerine gelen 112 ekiplerine teslim edildi. Devrek Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kayalıklardan düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı
Kayalıklardan düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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