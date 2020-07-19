Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı
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Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ot toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen şahsın cansız bedeni, 12 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden AFAD, UMKE, Jandarma JAK ve AKUT ekiplerince çıkarıldı.

Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı
19.07.2020 23:24 | Son Güncelleme: 19.07.2020 23:48

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ot toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen şahsın cansız bedeni, 12 saatlik zorlu çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BABASI KURTARMAYA ÇALIŞTI AMA BAŞARILI OLMADI

Edinilen bilgilere göre, Yayla Patlangıç Mahallesi Çukurçayır mevkisinde babası Veysel Köse ile ot toplamaya giden Tufan Köse (34), bir andan dengesini kaybederek kayalıklardan uçuruma düştü. Baba Veysel Köse oğlunun düştüğü yere kendisi inmeye çalıştı fakat bölgenin sarp ve kayalık olmasından dolayı başarılı olamadı. Baba Köse, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bölgenin sarp ve kayalık olmasından dolayı, AFAD, JAK, UMKE ve AKUT ekipleri olay yerine sevk edildi. 40 kişilik arama kurtarma timleri ve vatandaşlar Köse'nin bulunması için arama çalışması başlattı. Bugün sabah saatlerinde arama kurtarma ekipleri Tufan Köse'nin cansız bedenine ulaştı. Ekipler 12 saatlik çalışmanın ardından uzun uğraşlar sonucunda, Tufan Köse'nin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkararak, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı

Kaynak: İHA

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