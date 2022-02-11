Kayak sporcuları Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde yarıştı

TERMAL, YALOVA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde, kayak, kızak, snowboard ve natürel kızak yarışmaları gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Anadolu Yıldızları Ligi, Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye Kızak Federasyonu ve Okul Sporları Tertip ve Organizasyon Kurulu yarışma ilanıyla gerçeklesen etkinliğe 8 okuldan 27, 3 kulüpten 101 sporcu katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan yarışlarda dereceye giren sporculara protokol tarafından madalya verildi.

Dereceye giren sporcuların 2-6 Mart'ta natürel kızak yarışmaları, 23-25 Mart'ta ise kayak branşlarında Erzurum'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil edecekleri bildirildi.