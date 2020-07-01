Kaya Tuzuna Iğdır Üniversitesinin logosu işlendi
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Kaya Tuzuna Iğdır Üniversitesinin logosu işlendi

Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Heykeltraş Abdullah Gümüş, Tuzluca Tuz Mağarasından blok halde getirtilen kaya tuzuna üniversitenin logosunu işledi.

Kaya Tuzuna Iğdır Üniversitesinin logosu işlendi
01.07.2020 12:06 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:54

Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Heykeltraş Abdullah Gümüş, Tuzluca Tuz Mağarasından blok halde getirtilen kaya tuzuna üniversitenin logosunu işledi.

Turizm ve sağlık amaçlı kullanılan kaya tuzunun iç mekan tasarımında kullanılabilecek yeni bir malzeme olması da kanıtlanmış oldu. Kaya tuzunun anıtsal olarak iç mekanda da kullanılmaya başlandığını belirten Öğr. Gör. Gümüş, kaya tuzundan oluşan yeni proje çalışmalarının devam ettiğini, tamamen el işçiliği ile yapılan bu çalışmada boya kullanılmadığını ve tuzun ham maddeye dönüştürülerek beyaz kaplamasının yapıldığını belirtti. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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