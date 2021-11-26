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Kaya Olgar Hayatını Kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kaya Olgar Hayatını Kaybetti

MANKEN, foto model ve oyuncu Kaya Olgar 57 yaşında hayatını kaybetti.

MANKEN, foto model ve oyuncu Kaya Olgar 57 yaşında hayatını kaybetti.

1990'lı ve 2000'li yılların aranılan manken ve oyuncusu Kaya Olgar (57) hayatını kaybetti. Acı haberi organizatör Tuncay Erkul sosyal medya hesabından duyurdu.

22 senedir Muğla Köyceğiz Yeşilköy'de yaşayan Kaya Olgar'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaya Olgar kimdir?

Bir dönemin önemli manken ve fotomodellerinden olan Kaya Olgar, Arka Sokaklar (2006), Yedi Numara (2000), Gelinlik Kız (2000), Çılgın Bediş (1998), Gurur (1994), İki Kız Kardeş (1992), Kavanozdaki Adam (1987) gibi bir çok dizi ve filmde rol aldı.


Kaya Olgar Hayatını Kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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