Kaya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kaya filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kaya filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kaya filmini izleyecek olanların merak ettiği Kaya konusu nedir, Kaya oyuncuları kimler ve Kaya özeti gibi konuları inceliyoruz.

KAYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

General Hummel, ABD ordusu için hiçbir resmi kaydı olmayan gizli operasyonlara katılmış ve bu operasyonlara komuta etmiştir. Bu görevler sırasında, yıllar sonra geride yaklaşık yüz askerini ölü olarak bırakmıştır. Ancak, ABD hükümeti bu gizli operasyonlarda hayatını kaybeden askerleri tanımamış ve onları reddetmiştir. Bu durum karşısında öfkelenen Hummel, yanındaki bir grup askerle birlikte, her biri 80.000 kişiyi öldürebilecek kapasitede V.X. gazı taşıyan 15 roketi ele geçirir ve Alcatraz adasını, içinde bulunan 81 turistle birlikte işgal eder.

Hummel, emrinde ölen fakat devlet tarafından tanınmayan her asker için 1.000.000 dolar tazminat talep eder ve bu talebin karşılanmaması durumunda roketlerin San Francisco'yu vuracağını bildirir. Pentagon, Hummel ile müzakerelere girer ancak parayı ödemeye niyetli değildir; bu nedenle onu oyalama stratejisi benimser. Bu süre zarfında, Alcatraz adasına sızarak roketleri etkisiz hale getirecek ve rehineleri kurtaracak bir tim oluşturulur. Bu ekibe, FBI'ın en iyi kimyasal silah uzmanı Dr. Stanley Goodspeed de dahil edilir. Özel deniz kuvvetlerinden oluşan bu tim, her türlü çarpışmaya hazırdır, fakat işgal altındaki Alcatraz adasına nasıl sızacakları konusunda bir planları yoktur.

Alcatraz, temelinde bir hapishane olarak inşa edilmiştir ve oradan kaçmayı başaran tek bir kişi vardır: John Mason. 30 yıldır ABD'de hapishanede tutulan Mason, adaya gizli girişin tek anahtarıdır. İstemese de bu tehlikeli görevde ekibe katılmaya zorlanır ve böylece zorlu görevleri başlar.

KAYA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Nicolas Cage

Todd Louiso

Michael Biehn

Ed Harris

David Morse

Sean Connery

Claire Forlani

John Spencer

John C. McGinley

William Forsythe

KAYA FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

"Kaya" filminin büyük bir bölümü, San Francisco Körfezi'nde yer alan tarihi Alcatraz Adası'nda çekildi. Bu ada, bir zamanlar yüksek güvenlikli bir hapishane olarak biliniyordu ve filmde bu tarihi mekânın karanlık ve izole atmosferi, gerilimi doruklara çıkaran önemli bir unsur olarak kullanıldı. Bunun yanı sıra, filmin bazı sahneleri San Francisco sokaklarında ve çevresinde çekildi, bu da şehrin karakterini filme güçlü bir şekilde yansıttı.