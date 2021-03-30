Kaya Akarsu kimdir? Dumbledore'u seslendiren Kaya Akarsu kaç yaşında vefat etti?

Harry Potter serisinde Albus Dumbledore'u seslendiren usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu kimdir? Kaya Akarsu kaç yaşında vefat etti? Kaya Akarsu hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Türk televizyon tarihine damga vuran dizi ve filmlerde rol alan usta sanatçı Kaya Akarsu vefat etti. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; 'Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.' ifadelerine yer verildi. Kaya Akarsu kimdir?

KAYA AKARSU KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olan Kaya Akarsu, 1 Temmuz 1942'de dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Akarsu, 1970 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde de oyunculuk yapan sanatçı, 1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı.

Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Kaya Akarsu, 1970 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde de oyunculuk yapan sanatçı, 1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. Bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Kaya Akarsu, aynı zamanda deneyimli bir seslendirme sanatçısıydı.

KAYA AKARSU'NUN ROL ALDUĞU TİYATRO OYUNLARI

At

Uyarca

Kral Lear

Babamannem Yüz Yaşında

Kafesten Bir Kuş Uçtu

Ayışığında Şamata

Soruşturma

Guguk Kuşu

KAYA AKARSU ALBUS DUMBLEDORE'U DA SESLENDİRDİ

Harry Potter ve Felsefe Taşı (Seslendirme,Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter ve Sırlar Odası (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter ve Ateş Kadehi (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter ve Melez Prens (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Bölüm 1 (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Bölüm 2 (Seslendirme, Albus DUMBLEDORE)

Sevimli Canavarlar - 2001 (Seslendirme)

Çarli - 1999

KAYA AKARSU DİZİLERİ VE FİLMLERİ