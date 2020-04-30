Kawasaki sendromu nedir? Kawasaki hastalığı belirtileri neler? Kawasaki hastalığı tedavi yöntemleri
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Kawasaki sendromu nedir? Kawasaki hastalığı belirtileri neler? Kawasaki hastalığı tedavi yöntemleri

Kawasaki sendromu nedir? Kawasaki hastalığı belirtileri neler? Kawasaki hastalığı tedavi yöntemleri
30.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:27

Kawasaki hastalığı neden olur? Genellikle çocuklarda rastlanan Kawasaki sendromuna neyin neden olduğu henüz bilinmese de kalıtımsal sebepler, çeşitli virüsler ve kimyasal maddelerin hastalığa yol açtığı iddia ediliyor. Peki, Kawasaki hastalığı tanısı nasıl konulur? Kawasaki hastalığı tedavi yöntemleri neler?

Kawasaki sendromu, arter, damarlar ve kılcal damarlarda iltihaplanmalara neden olur. Üç aşamada belirtilerini gösteren hastalığın en belirgin semptomu düşmeyen yüksek derece ateştır. Çocuklarda kalp hasarlarının nedenidir ve çocukların büyük çoğunluğu bir kaç gün içinde durumu kritikleşmeden iyileşebilir.

KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR?

Kawasaki sendromu olarak bilinen Kawasaki hastalığı, genellikle 5-6 yaş arası çocuklarda görülen ateş, döküntü, eksüdatif olmayan konjunktival konjesyon, boyun lenf bezlerinde büyüme, ağız içi ve el ve ayaklarda değişikliklere neden olan vaskülittir. Arterlerde, damarlarda ve kılcal damarlarda iltihaplanmaya neden olur. Hastanın vücudundaki orta büyüklükteki damarlarda enflamasyon gelişir. Bu duruma da vaskülit denir.

KAWASAKİ HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Kawasaki hastalığının nedeni hala bilinmese de, genetik, virüsler ve maruz kalınan kimyasalların bu hstalığa yol açtığı düşünülüyor. Genelikle Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinde görülen hastalık, erkek çocuklarında daha çok rastlanıyor. Sıklıkla kış ve ilkbahar başlangıcında daha çok meydana geliyor.

KAWASAKİ BELİRTİLERİ NELER?

Kawasaki hastalığı hızlı şekilde ortaya çıkar ve üç aşamada gelişir. Semptomların başmasından 2 hafta içerisinde kalp rahatsızlıklarına nedne olabilir. Her aşamada farklı belirtiler gösterdiği için hastalığın hangi aşamada olduğu tespit edilmelidir.

Birinci dönem belirtileri:

Üç günden uzun ve ilaç tedavisine yanıt vermeyen yüksek ateş

Gözlerde kızarıklık

Göğüsten bacağa kadar yayılan deride, kasıklarda ve genital bölgede kızarıklık,

El ve ayaklarda şişlik ve kızarıklık,

Boyunda büyümüş lenf bezleri,

Tahriş olmuş boğaz, ağız ve dudaklar,

Şişik ve parlak kırmızı dil

İkinci dönem belirtileri:

Eklem ağrısı,

İshal,

Kusma,

Karın ağrısı,

El ve ayak derisinin soyulması.

Hastalığın üçüncü döneminde komplikasyonlar gözlenmiyorsa, belirtiler de yok olmaya başlar. Ancak çocukların eski hallerine dönmeleri zaman alacaktır.

KAWASAKİ HASTALIĞI TEDAVİSİ

Kawasaki sendromunun komplikasyonlarının ortaya çıktığı ilk anda doktorlar, ateş ve enflamasyonu azaltmak ve kalp hasarını önlemek amacıyla tedaviye başlar. Ciddi hasara yol açan hastalığın tedavisi hastanede yürütülür. Tedavinin ilk ayağında Gama globülini ve aspirin takviye edilir. Böylelikle sistemik iltiha azaltılarak akut belirtilerin kaybolması sağlanacaktır. Nadir de olsa kortikosteroidler de kullanılabilir.

Tedavi edilmeyen Kawasaki hastalığı ortalama 12 gün sürer, ancak kalp komplikasyonları daha sonra ortaya çıkabilir ve daha uzun sürebilir. Zamanında ve gerektiği gibi tedavi edilmediği sürece ölümle sonuçlanabilir.

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