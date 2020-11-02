Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki sendromu belirtileri neler? Kawasaki hastalığı tanısı ve tedavi yöntemleri

Kawasaki hastalığı nedir, neden olur? Kawasaki hastalığı tanısı nasıl konulur? Sıklıkla çocuklarda rastlanan kawasaki sendromunun nedeni henüz bilinmiyor ancak kalıtımsal sebepler, çeşitli virüsler ve kimyasal maddelerin hastalığa yol açtığı öne sürülüyor. İşte, kawasaki hastalığı hakkında detaylar...

Kawasaki hastalığının en belirgin semptomu ise düşmeyen yüksek ateştir. Koronavirüsün de belirtilerinden biri olduğudan karıştırılması muhtemeldir. Kawasaki hastalığı çocuklarda kalp hasarlarının nedeni olarak bilinir. Öte yandan hastalık üç aşamada belirtilerini gösterir.

KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR?

Kawasaki hastalığı (KH) diğer adıyla "Mukokütanöz Lenf Nodu Sendromu" ilk olarak 1967'de Dr. Tomisaku Kawasaki tarafından tanımlanan etiyolojisi tam olarak bilinmeyen ve sıklıkla beş yaşından küçük çocukları etkileyen bir hastalık olarak keşfedildi.

Çocuklarda ateş, döküntü, eksüdatif olmayan konjunktival konjesyon, boyun lenf bezlerinde büyüme, ağız içi ve el ve ayaklarda değişikliklere neden olan vaskülittir. Arterlerde, damarlarda ve kılcal damarlarda iltihaplanmaya neden olur. Hastanın vücudundaki orta büyüklükteki damarlarda enflamasyon gelişir. Bu duruma da vaskülit denir.

KAWASAKİ HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Kawasaki hastalığının nedeni hala bilinmese de, genetik, virüsler ve maruz kalınan kimyasalların bu hstalığa yol açtığı düşünülüyor. Genelikle Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinde görülen hastalık, erkek çocuklarında daha çok rastlanıyor. Sıklıkla kış ve ilkbahar başlangıcında daha çok meydana geliyor.

KAWASAKİ BELİRTİLERİ NELER?

Kawasaki hastalığı hızlı şekilde ortaya çıkar ve üç aşamada gelişir. Semptomların başmasından 2 hafta içerisinde kalp rahatsızlıklarına nedne olabilir. Her aşamada farklı belirtiler gösterdiği için hastalığın hangi aşamada olduğu tespit edilmelidir.

Birinci dönem belirtileri:

Üç günden uzun ve ilaç tedavisine yanıt vermeyen yüksek ateş

Gözlerde kızarıklık

Göğüsten bacağa kadar yayılan deride, kasıklarda ve genital bölgede kızarıklık,

El ve ayaklarda şişlik ve kızarıklık,

Boyunda büyümüş lenf bezleri,

Tahriş olmuş boğaz, ağız ve dudaklar,

Şişik ve parlak kırmızı dil

İkinci dönem belirtileri:

Eklem ağrısı,

İshal,

Kusma,

Karın ağrısı,

El ve ayak derisinin soyulması.

Hastalığın üçüncü döneminde komplikasyonlar gözlenmiyorsa, belirtiler de yok olmaya başlar. Ancak çocukların eski hallerine dönmeleri zaman alacaktır.

TANISI

Hastalığa dair belirtileri gösteren hastanın doktor muayenesinden geçmesi gerekmektedir. Uzman hekim tarafından hastalığın tanısı için çeşitli testler ve tahliller istenir. İdrar tahlili, kan tahlili, elektrokardiyogram, ekokardiyogram testleri uygulanır.

Elektrokardiyogram: Bu testte cilde bağlanan elektrotlar yardımıyla kalp atışı ölçülür. Kawasaki hastalığında kalp ritmine dair komplikasyonlar gözlenebilir.

Ekokardiyogram: Bu testte ultrason görüntüleri kalbin nasıl çalıştığını ve varsa koroner arter anormalilerini belirler.

KAWASAKİ HASTALIĞI TEDAVİSİ

Kawasaki sendromunun komplikasyonlarının ortaya çıktığı ilk anda doktorlar, ateş ve enflamasyonu azaltmak ve kalp hasarını önlemek amacıyla tedaviye başlar. Ciddi hasara yol açan hastalığın tedavisi hastanede yürütülür. Tedavinin ilk ayağında Gama globülini ve aspirin takviye edilir. Böylelikle sistemik iltiha azaltılarak akut belirtilerin kaybolması sağlanacaktır. Nadir de olsa kortikosteroidler de kullanılabilir.

Tedavi edilmeyen Kawasaki hastalığı ortalama 12 gün sürer, ancak kalp komplikasyonları daha sonra ortaya çıkabilir ve daha uzun sürebilir. Zamanında ve gerektiği gibi tedavi edilmediği sürece ölümle sonuçlanabilir.