Kavrulacağız! Meteoroloji gün verip uyardı, sıcaklıklar 40 dereceyi geçecek

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Meteoroloji önümüzdeki 5 gün için bir sıcaklık haritası yayınladı. Buna göre yükselen nem ile birlikte sıcaklıkların 8-10 derece arasında artması bekleniyor. İstanbul'da termometrelerin 42 dereceyi göreceği ifade edilirken, ülkenin batısında ise sıcaklıkların 50 dereceyi görmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm yurtta artacak sıcaklıklar için uyarılarda bulundu. Son rapora göre önümüzdeki bir haftalık süreçte ülkemiz genelinde sıcaklıkların artmaya devam ederek, hafta sonuna kadar batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece üzerinde, hafta sonu ise tüm yurtta 6 ilâ 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 35 DERECEYİ GÖRECEK

Haber Global'in haberine göre, İstanbul'da perşembe günü sıcaklık 35 derecelere kadar çıkacak. İzmir ve Antalya'da ise hava sıcaklığının 37'yi geçeceği tahmin ediliyor.

NEM ARTIŞI BEKLENİYOR

Hafta sonuna doğru ise yüksek nemin de etkisiyle sıcaklıkların 8-10 derece artması bekleniyor. İstanbul 42 dereceleri görecek. Batı kesimlerde ise sıcaklık 50 dereceye yaklaşacak.

METEOROLOJİ SICAKLIK HARİTASI YAYINLADI

Meteoroloji, önümüzdeki 5 gün için en yüksek sıcaklık değerleri haritasını yayınladı. Haritalara göre bugünden itibaren tüm yurtta hava sıcaklıkları artıyor. Hafta sonu ise sıcaklıkların 36-40 derece civarında olması bekleniyor.

Çarşamba günü

Perşembe günü

Cuma günü