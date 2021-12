Kavgadan 9 saat sonra kalp krizinden öldü, adli tıp raporunda 'darp bağı var' denildi

GİRESUN (DHA) - GİRESUN Kalesi'nde 5 ay önce seyyar satıcılar arasında çıkan tartışma sırasında darp edilen Zeki Can Bebek (23), kavgadan yaklaşık 9 saat sonra gittiği hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Adli tıp raporunda kavga ile Bebek'in ölümü arasında tıbben illiyet bağı bulunduğu belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakılırken, Bebek'in ailesi kavga karışanların yakalanıp tutuklanmasını istedi.

Olay, 1 Temmuz'da Giresun Kalesi Mesire Alanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, alanda mısır satan Zeki Can Bebek ile aralarında daha önce de husumet bulunan seyyar çaycı C.G. (49) ve yakınları tartıştı. Çıkan kavgada Zeki Can Bebek, darp edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, ifadeleri alınmak üzere Çınarlar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Zeki Can Bebek, ifadesinde kendisini darp ettiğini belirttiği C.G., S.A., O.G., A.G. ve K.G.'den şikayetçi oldu. İfade işlemleri sonrası taraflar serbest bırakıldı.

Öte yandan C.G. hakkında suçlamalara cevap vermedi.