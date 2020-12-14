Kavga ettiği eşi ile baldızını bıçakladı
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Kavga ettiği eşi ile baldızını bıçakladı

14.12.2020 14:38 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:44
Kavga ettiği eşi ile baldızını bıçakladı

KARAMAN'da Deniz D. (24), kavga ettiği eşi Cansu D. (20) ile kavgayı ayırmaya çalışan baldızı Meliha Nur K.'yi (18) bıçaklayarak, yaraladı.

KARAMAN'da Deniz D. (24), kavga ettiği eşi Cansu D. (20) ile kavgayı ayırmaya çalışan baldızı Meliha Nur K.'yi (18) bıçaklayarak, yaraladı. 2 kardeş tedaviye, koca Deniz D. ise gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Sümer Mahallesi 1204 Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre 2 çocuk sahibi Deniz -Cansu D. çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Meliha Nur K. da ablası ile eniştesini ayırmaya çalıştı. Ancak Deniz D., eşi ve baldızını bıçaklayarak, yaraladı.

Vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yere yığılan kardeşler, gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırgan koca Deniz D. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kavga ettiği eşi ile baldızını bıçakladı
Kavga ettiği eşi ile baldızını bıçakladı
Kavga ettiği eşi ile baldızını bıçakladı
Kavga ettiği eşi ile baldızını bıçakladı
Kavga ettiği eşi ile baldızını bıçakladı
Kavga ettiği eşi ile baldızını bıçakladı
Kavga ettiği eşi ile baldızını bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN

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