Kavak'ta zeka geliştirici ahşap akıl ve strateji oyunları sergisi açıldı

Kavak'ta zeka geliştirici ahşap, akıl ve strateji oyunları el sanatları sergisi düzenlendi.

Kavak Belediyesince kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğin açılışı Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük tarafından yapıldı.

Sarıcaoğlu, bu tür etkinliklerin çocukların zekalarının gelişiminde önemli etkiye sahip olduğuna dikkati çekerek, "Kavak Belediyesi olarak sosyal ve kültürel her türlü girişime önem ve destek veriyoruz. Bugün de hem sağlıklı hem de eğitici ahşap oyunlarını çocuklarımızla buluşturan sergimizi üçüncü kez açıyoruz. Zeka oyunları çocuklara çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırması bakımından çok önemli." dedi.

Büyük de Başkan Sarıcaoğlu'na katkıları dolayısıyla teşekkür etti.