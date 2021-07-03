Katy Perry ve Orlando Bloom'dan İzmir turu... Helikopterle tarihe yolculuk
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Katy Perry ve Orlando Bloom'dan İzmir turu... Helikopterle tarihe yolculuk

Katy Perry ve Orlando Bloom'dan İzmir turu... Helikopterle tarihe yolculuk
Hürriyet - Haberler | Magazin

BODRUM'A EFES MOLASITatillerine Yunanistan'ın ardından Bodrum'da devam eden Katy Perry ve Orlando Bloom, önceki gün birkaç saatliğine İzmir'e gitti.

BODRUM'A EFES MOLASI

Tatillerine Yunanistan'ın ardından Bodrum'da devam eden Katy Perry ve Orlando Bloom, önceki gün birkaç saatliğine İzmir'e gitti.

Orlando Bloom ve Katy Perry görüntülenmek istemeyince devreye otel personeli girdi.

Helikopter kiralayan çift, minik bebekleri Daisy Dove ile beraber Efes'i gezdi. Antik kenti rehberler eşliğinde dolaşan Perry ve Bloom, kendilerini tanıyan hayranları tarafından fotoğraflandı.

GAZETECİ PANİĞİ

Katy Perry ile Orlando Bloom, ziyaretin ardından helikopterle Bodrum'a döndü.

Katy Perry, Efes Antik Kenti'ni kucağında kızıyla dolaştı.

Otel personeli çifti şampanyalarla karşıladı. Ancak muhabirleri fark eden ikili, kısa süreli panik yaşadı. Çift, helikoptere yanaştırılan VIP araca binerek otele geçti.

Levent Kızıl, Bodrum'da karşılaştığı çiftle fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: Hürriyet

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