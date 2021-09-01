Katmandu sokakları çöp yığınlarıyla doldu
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Katmandu sokakları çöp yığınlarıyla doldu

İhlas Haber Ajansı / Binod Prasad Adhikari - Haberler | Güncel

- Katmandu sokakları çöp yığınlarıyla doldu Nepal'in başkenti Katmandu'da yaşanan atık yönetim krizi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu.

- Katmandu sokakları çöp yığınlarıyla doldu

KATMANDU - Nepal'in başkenti Katmandu'da yaşanan atık yönetim krizi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu.

Güney Asya ülkesi Nepal'de atık yönetimi konusunda yaşanan sorunlar çöp krizini de beraberinde getirdi. Başkent Katmandu'da büyükşehir belediyesinin çöpleri depolama alanlarına taşımada yaşadığı sorunlar sokaklarda çöp yığınlarına neden oldu. Yaklaşık 15 gündür kentte yaşanan çöp krizi nedeniyle sokaklar günlerlerdir çöplerle dolu. Temizlik görevlileri ve araçları çöp yığınlarıyla kapanan yollar nedeniyle çöp depolama alanlarına ulaşamıyor.

Adlı bölgede yaşayan Anıl Kumar Balamı, çöpler nedeniyle evlerin de sineklerle dolu olduğunu ifade ederek, "Sorunları ilgili kurumlarla ilettik, ancak herhangi bir gelişme olmadı" dedi.

Harı Kumar Shrestha adlı yetkili ise çöplerin atık toplama alanına taşınabileceğini ancak yolların kapalı olması nedeniyle yapamadıklarını söyleyerek, "çöp yığınları 150-200 metrelik yol boyunca uzanıp gidiyor" ifadelerini kullandı.

Katmandu'da günlük olarak 1 bin 200 ton atık üretiliyor. Başbakan Sher Bahadur Deuba, yaşanan çöp krizini görüşmek üzere Katmandu Belediye Başkanı ile görüşme gerçekleştirmişti.

Katmandu sokakları çöp yığınlarıyla doldu
Katmandu sokakları çöp yığınlarıyla doldu
Katmandu sokakları çöp yığınlarıyla doldu
Katmandu sokakları çöp yığınlarıyla doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Binod Prasad Adhikari

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