Son dakika: Sivas'taki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Ağrı'da toprağa verildi
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Son dakika: Sivas'taki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Ağrı'da toprağa verildi

Son dakika: Sivas'taki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Ağrı'da toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Sivas'ın Gölova ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında vefat eden 9 kişiden 4'ü Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'ın Gölova ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında vefat eden 9 kişiden 4'ü Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden Hamza (63) Eda Nur (20) ve Hasret Çelik (76) ile Gökmen Gündoğdu'nun (36) cenazeleri, Eleşkirt ilçesine bağlı Aydıntepe köyüne getirildi. Cenazeler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında köydeki bir açık alana götürüldü, helallik alındı.

Cenazeler, daha sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Törende, ölenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Törene, ailelerin yanı sıra AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut ve vatandaşlar katıldı.

Sivas'ın Gölova ilçesinde dün Erzincan D-100 kara yolu Çataklı köyü civarında çarpışan hafif ticari araç ile otomobildeki 2'si çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Son dakika: Sivas'taki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Ağrı'da toprağa verildi
Son dakika: Sivas'taki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Ağrı'da toprağa verildi
Son dakika: Sivas'taki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Ağrı'da toprağa verildi
Son dakika: Sivas'taki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Ağrı'da toprağa verildi
Son dakika: Sivas'taki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Ağrı'da toprağa verildi
Son dakika: Sivas'taki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Ağrı'da toprağa verildi
Son dakika: Sivas'taki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Ağrı'da toprağa verildi
Son dakika: Sivas'taki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Ağrı'da toprağa verildi
Son dakika: Sivas'taki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Ağrı'da toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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