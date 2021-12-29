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Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Programı'na ilişkin anlaşma Resmi Gazete'de

Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Programı'na ilişkin anlaşma Resmi Gazete'de
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında imzalanan "Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA II Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin IPARD II Yardımı 2014-2020 Finansman Anlaşması"nda yapılan değişikliğe ilişkin anlaşmanın onaylanması hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında imzalanan "Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA II Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin IPARD II Yardımı 2014-2020 Finansman Anlaşması"nda yapılan değişikliğe ilişkin anlaşmanın onaylanması hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında mektup teatisi yoluyla imzalanan anlaşmaya göre, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD II) kapsamında yapılacak bütçe tahsisatının uygulanma süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı.

Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Programı'na ilişkin karar, Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürü Wolfgang Burtscher ile Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın yazdığı mektuplarla Kovid-19 koşullarına dayanılarak alındı.

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AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri

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